В Курганской области сотрудника полиции ранили ножом

В Курганской области ранили ножом сотрудника полиции

15 сентября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Курганский полицейский пострадал в результате нападения человека с ножом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудник полиции был ранен ножом 7 сентября в селе Звериноголовское (Курганская область). Ранение полицейского произошло во время конфликта, сообщили пожелавшие остаться неизвестными источники в редакцию URA.RU. Информацию подтвердили в УМВД РФ по Курганской области. «Установлено, что 7 сентября в селе Звериноголовское в ходе словесного конфликта мужчина нанес ножом колото-резаное ранение грудной клетки находящемуся во внеслужебное время сотруднику полиции», — сообщили подробности в пресс-службе курганской полиции. Ранее судимый мужчина, которого подозревают в противоправных действиях, задержан. По данным источников, полицейский присутствовал рядом с участниками ссоры и пострадал в ходе нападения одного из конфликтующих. Раненому полицейскому оказали помощь, опасности для его жизни нет. Собранные по данному инциденту материалы переданы в следственные органы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время дежурства на сотрудников ППС совершил нападение с ружьем местный житель. В результате нападения и стрельбы погиб 27-летний полицейский Денис Михалев. Еще одни полицейский был ранен при задержании наркокурьера в августе текущего года в Кургане.

Сотрудник полиции был ранен ножом 7 сентября в селе Звериноголовское (Курганская область). Ранение полицейского произошло во время конфликта, сообщили пожелавшие остаться неизвестными источники в редакцию URA.RU. Информацию подтвердили в УМВД РФ по Курганской области. «Установлено, что 7 сентября в селе Звериноголовское в ходе словесного конфликта мужчина нанес ножом колото-резаное ранение грудной клетки находящемуся во внеслужебное время сотруднику полиции», — сообщили подробности в пресс-службе курганской полиции. Ранее судимый мужчина, которого подозревают в противоправных действиях, задержан. По данным источников, полицейский присутствовал рядом с участниками ссоры и пострадал в ходе нападения одного из конфликтующих. Раненому полицейскому оказали помощь, опасности для его жизни нет. Собранные по данному инциденту материалы переданы в следственные органы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время дежурства на сотрудников ППС совершил нападение с ружьем местный житель. В результате нападения и стрельбы погиб 27-летний полицейский Денис Михалев. Еще одни полицейский был ранен при задержании наркокурьера в августе текущего года в Кургане.