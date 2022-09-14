14 сентября 2022

В Курганской области сотрудника полиции ранили ножом

В Курганской области ранили ножом сотрудника полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, полиция, тренировка, нож
Курганский полицейский пострадал в результате нападения человека с ножом Фото:

Сотрудник полиции был ранен ножом 7 сентября в селе Звериноголовское (Курганская область). Ранение полицейского произошло во время конфликта, сообщили пожелавшие остаться неизвестными источники в редакцию URA.RU.

Информацию подтвердили в УМВД РФ по Курганской области. «Установлено, что 7 сентября в селе Звериноголовское в ходе словесного конфликта мужчина нанес ножом колото-резаное ранение грудной клетки находящемуся во внеслужебное время сотруднику полиции», — сообщили подробности в пресс-службе курганской полиции. Ранее судимый мужчина, которого подозревают в противоправных действиях, задержан.

По данным источников, полицейский присутствовал рядом с участниками ссоры и пострадал в ходе нападения одного из конфликтующих. Раненому полицейскому оказали помощь, опасности для его жизни нет. Собранные по данному инциденту материалы переданы в следственные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время дежурства на сотрудников ППС совершил нападение с ружьем местный житель. В результате нападения и стрельбы погиб 27-летний полицейский Денис Михалев. Еще одни полицейский был ранен при задержании наркокурьера в августе текущего года в Кургане.

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Сотрудник полиции был ранен ножом 7 сентября в селе Звериноголовское (Курганская область). Ранение полицейского произошло во время конфликта, сообщили пожелавшие остаться неизвестными источники в редакцию URA.RU. Информацию подтвердили в УМВД РФ по Курганской области. «Установлено, что 7 сентября в селе Звериноголовское в ходе словесного конфликта мужчина нанес ножом колото-резаное ранение грудной клетки находящемуся во внеслужебное время сотруднику полиции», — сообщили подробности в пресс-службе курганской полиции. Ранее судимый мужчина, которого подозревают в противоправных действиях, задержан. По данным источников, полицейский присутствовал рядом с участниками ссоры и пострадал в ходе нападения одного из конфликтующих. Раненому полицейскому оказали помощь, опасности для его жизни нет. Собранные по данному инциденту материалы переданы в следственные органы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области во время дежурства на сотрудников ППС совершил нападение с ружьем местный житель. В результате нападения и стрельбы погиб 27-летний полицейский Денис Михалев. Еще одни полицейский был ранен при задержании наркокурьера в августе текущего года в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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