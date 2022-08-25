В Кургане при задержании преступника ранили полицейского

Курганский полицейский попал в больницу после ранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский полицейский был ранен 24 августа при задержании распространителя наркотических средств. Об этом рассказали в УМВД Курганской области.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кургану получили оперативную информацию о том, что ранее судимый мужчина 1995 года рождения занимается сбытом наркотиков. В ходе задержания злоумышленник оказал активное сопротивление, причинив одному из сотрудников спецподразделения ножевые ранения», — сообщили в пресс-службе УМВД региона. Злоумышленника задержали, когда он прятал наркотики в тайник. У него изъято 60 свертков с запрещенными средствами.

Сотрудник полиции был доставлен в больницу, опасности его жизни нет. Задержанного наркосбытчика поместили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в колонию отправили преступников, ранивших сотрудников полиции при задержании. Два злоумышленника приговорены к 17 и 19 годам лишения свободы.