В США испугались союза России с Китаем и Ираном

Bloomberg: США стоит опасаться союза России с Китаем и Ираном

03 сентября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Россия объединится с Китаем и Ираном ради противостояния США, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соединенным Штатам стоит опасаться формирующегося союза России, Китая и Ирана. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс. «Куда бы ни посмотрели США, их геополитические соперники действуют сообща. Россия и Китай провозгласили стратегическое партнерство „без ограничений“ еще до начала спецоперации. Иран помогает президенту России Владимиру Путину, предоставляя ему военную помощь. Пекин и Тегеран имеют свои собственные стратегические отношения, которые формировались несколько десятилетий», — пишет Брэндс. Он отметил, что Москва, Тегеран и Пекин могут подвергнуть США давлению сразу на нескольких фронтах. По словам Брэндс, возможный альянс России, Китая и Ирана непривычен для Америки, так как эти страны не брали на себя официальных публичных обязательств по защите друг друга. Однако «это неправильный способ думать о сближении трех стран, которые все больше объединяются в своей враждебности к США», — предупредил он. Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. США, как и другие страны Запада, встали на сторону Украины, значительно увеличив поставки военной помощи в страну. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что истинной целью НАТО в украинском конфликте является ослабление России. Политолог Дмитрий Солонников заявлял, что США рано или поздно бросят Украину ради своей главной цели — ликвидации России, территориально и экономически. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенным Штатам стоит опасаться формирующегося союза России, Китая и Ирана. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс. «Куда бы ни посмотрели США, их геополитические соперники действуют сообща. Россия и Китай провозгласили стратегическое партнерство „без ограничений“ еще до начала спецоперации. Иран помогает президенту России Владимиру Путину, предоставляя ему военную помощь. Пекин и Тегеран имеют свои собственные стратегические отношения, которые формировались несколько десятилетий», — пишет Брэндс. Он отметил, что Москва, Тегеран и Пекин могут подвергнуть США давлению сразу на нескольких фронтах. По словам Брэндс, возможный альянс России, Китая и Ирана непривычен для Америки, так как эти страны не брали на себя официальных публичных обязательств по защите друг друга. Однако «это неправильный способ думать о сближении трех стран, которые все больше объединяются в своей враждебности к США», — предупредил он. Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. США, как и другие страны Запада, встали на сторону Украины, значительно увеличив поставки военной помощи в страну. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что истинной целью НАТО в украинском конфликте является ослабление России. Политолог Дмитрий Солонников заявлял, что США рано или поздно бросят Украину ради своей главной цели — ликвидации России, территориально и экономически.