В ШОС заявили о тотальной гибридной войне против России

29 июля 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Гибридная война против России начинает «перехлестываться» на Китай, заявил замгенсека ШОС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад развязал гибридную войну против России, которая уже начала затрагивать и Китай. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. По его мнению, КНР следует обратить особое внимание на усилия по противодействию фейкам в информационном противостоянии с Западом. «Против одного из государств-учредителей ШОС, против России развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает «перехлестываться» на Китай»», — заявил Логвинов, выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова передает РИА «Новости». По мнению дипломата, в современных реалиях Запад использует информационные технологии по военному назначению. «Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение „и мечом твоим станет перо“. Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений», — объяснил он. Логинов отметил, что Шанхайская организация давно подвергается нападкам западных СМИ. «ШОС с самого начала была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ. За прошедшие два десятилетия этот антагонизм в отношении ШОС со стороны Запада лишь усилился, особенно — в русле январских событий в Казахстане, когда ШОС и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — прим. URA.RU) единым голосом выступили в поддержку законных властей Казахстана», — сказал он. Дипломат уточнил, что подобное понимание ситуации было сформировано на консультациях информационных служб министерств иностранных дел государств-членов ШОС еще в апреле. В итоговом протоколе собраний была заявлена необходимость «обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации», резюмировал он. Ранее официальные лица РФ заявляли, что киевские власти при помощи западных и украинских СМИ развязали информационную войну против России. Распространяя фейки Киев пытается завладеть преимуществом в специальной операции РФ по демилитаризации Украины, объясняли политики. В Федеральном агентстве по делам национальностей также отмечали, что страны Запада посредством информационной кампании пытаются настроить российские республики против власти путем давления на национальный признак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад развязал гибридную войну против России, которая уже начала затрагивать и Китай. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов. По его мнению, КНР следует обратить особое внимание на усилия по противодействию фейкам в информационном противостоянии с Западом. «Против одного из государств-учредителей ШОС, против России развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает «перехлестываться» на Китай»», — заявил Логвинов, выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова передает РИА «Новости». По мнению дипломата, в современных реалиях Запад использует информационные технологии по военному назначению. «Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение „и мечом твоим станет перо“. Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений», — объяснил он. Логинов отметил, что Шанхайская организация давно подвергается нападкам западных СМИ. «ШОС с самого начала была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ. За прошедшие два десятилетия этот антагонизм в отношении ШОС со стороны Запада лишь усилился, особенно — в русле январских событий в Казахстане, когда ШОС и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — прим. URA.RU) единым голосом выступили в поддержку законных властей Казахстана», — сказал он. Дипломат уточнил, что подобное понимание ситуации было сформировано на консультациях информационных служб министерств иностранных дел государств-членов ШОС еще в апреле. В итоговом протоколе собраний была заявлена необходимость «обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации», резюмировал он. Ранее официальные лица РФ заявляли, что киевские власти при помощи западных и украинских СМИ развязали информационную войну против России. Распространяя фейки Киев пытается завладеть преимуществом в специальной операции РФ по демилитаризации Украины, объясняли политики. В Федеральном агентстве по делам национальностей также отмечали, что страны Запада посредством информационной кампании пытаются настроить российские республики против власти путем давления на национальный признак.