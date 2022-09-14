14 сентября 2022

Пермского робота поселили в немецкий парк динозавров

В немецком Флорштадте пермский робот консультирует посетителей парка развлечений
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робот
Робот знает 11 языков и успешно проводит экскурсии Фото:

Робот от пермской компании Промобот начал работу в парке развлечений в немецком городе Флорштадт. Он проводит экскурсии и консультирует посетителей, рассказали URA.RU в компании-производителе.

«В немецком городе Флорштадт, в земле Гессен, к работе в детском парке приступил российский робот Промобот. Тематика детского парка — доисторическая, эра динозавров. Российский робот находится в зоне ожидания, он выполняет несколько функций: общение с посетителями, консультирование по экспонатам динопарка, проведение экскурсий», — сообщили в Промоботе.

Пермский робот-экскурсовод уже работает и в российских музеях: московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина. Разработка также используется различными компаниями по всему миру.

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Робот от пермской компании Промобот начал работу в парке развлечений в немецком городе Флорштадт. Он проводит экскурсии и консультирует посетителей, рассказали URA.RU в компании-производителе. «В немецком городе Флорштадт, в земле Гессен, к работе в детском парке приступил российский робот Промобот. Тематика детского парка — доисторическая, эра динозавров. Российский робот находится в зоне ожидания, он выполняет несколько функций: общение с посетителями, консультирование по экспонатам динопарка, проведение экскурсий», — сообщили в Промоботе. Пермский робот-экскурсовод уже работает и в российских музеях: московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина. Разработка также используется различными компаниями по всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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