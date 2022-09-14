Пермского робота поселили в немецкий парк динозавров

Робот от пермской компании Промобот начал работу в парке развлечений в немецком городе Флорштадт. Он проводит экскурсии и консультирует посетителей, рассказали URA.RU в компании-производителе.
«В немецком городе Флорштадт, в земле Гессен, к работе в детском парке приступил российский робот Промобот. Тематика детского парка — доисторическая, эра динозавров. Российский робот находится в зоне ожидания, он выполняет несколько функций: общение с посетителями, консультирование по экспонатам динопарка, проведение экскурсий», — сообщили в Промоботе.
Пермский робот-экскурсовод уже работает и в российских музеях: московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина. Разработка также используется различными компаниями по всему миру.
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