Высокопоставленного силовика из Магнитогорска оставили в СИЗО

15 сентября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Сотрудник полиции проведет под стражей еще два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) продлил срок заключения под стражей на два месяца в отношении заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, обвиняемого во взятках. Сам обвиняемый и его адвокат против продления срока ареста возражали, сообщили URA. RU в пресс-службе суда. «Мера пресечения продлена по ходатайству следователя на два месяца, то есть до 17 ноября 2022 года. Обвиняемый и его адвокат Рустам Габдулин возражали против удовлетворения ходатайства, меру пресечения просили изменить на иную», — рассказали в пресс-службе. Мурат Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 17 июня. Он обвиняется в получении двух взяток на сумму более 700 тысяч рублей. Ахметов не признает вину. Его защищает бывший следователь при председателе СКР, генерал-майор в отставке Рутам Габдулин, получивший статус адвоката в январе этого года. Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, от работы Ахметова отстранили, в отношении него проводится служебная проверка.

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) продлил срок заключения под стражей на два месяца в отношении заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, обвиняемого во взятках. Сам обвиняемый и его адвокат против продления срока ареста возражали, сообщили URA. RU в пресс-службе суда. «Мера пресечения продлена по ходатайству следователя на два месяца, то есть до 17 ноября 2022 года. Обвиняемый и его адвокат Рустам Габдулин возражали против удовлетворения ходатайства, меру пресечения просили изменить на иную», — рассказали в пресс-службе. Мурат Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 17 июня. Он обвиняется в получении двух взяток на сумму более 700 тысяч рублей. Ахметов не признает вину. Его защищает бывший следователь при председателе СКР, генерал-майор в отставке Рутам Габдулин, получивший статус адвоката в январе этого года. Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, от работы Ахметова отстранили, в отношении него проводится служебная проверка.