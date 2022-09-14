14 сентября 2022

Высокопоставленного силовика из Магнитогорска оставили в СИЗО

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Сотрудник полиции проведет под стражей еще два месяца Фото:

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) продлил срок заключения под стражей на два месяца в отношении заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, обвиняемого во взятках. Сам обвиняемый и его адвокат против продления срока ареста возражали, сообщили URA. RU в пресс-службе суда.

«Мера пресечения продлена по ходатайству следователя на два месяца, то есть до 17 ноября 2022 года. Обвиняемый и его адвокат Рустам Габдулин возражали против удовлетворения ходатайства, меру пресечения просили изменить на иную», — рассказали в пресс-службе.

Мурат Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 17 июня. Он обвиняется в получении двух взяток на сумму более 700 тысяч рублей. Ахметов не признает вину. Его защищает бывший следователь при председателе СКР, генерал-майор в отставке Рутам Габдулин, получивший статус адвоката в январе этого года. Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, от работы Ахметова отстранили, в отношении него проводится служебная проверка.

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Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) продлил срок заключения под стражей на два месяца в отношении заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, обвиняемого во взятках. Сам обвиняемый и его адвокат против продления срока ареста возражали, сообщили URA. RU в пресс-службе суда. «Мера пресечения продлена по ходатайству следователя на два месяца, то есть до 17 ноября 2022 года. Обвиняемый и его адвокат Рустам Габдулин возражали против удовлетворения ходатайства, меру пресечения просили изменить на иную», — рассказали в пресс-службе. Мурат Ахметов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 17 июня. Он обвиняется в получении двух взяток на сумму более 700 тысяч рублей. Ахметов не признает вину. Его защищает бывший следователь при председателе СКР, генерал-майор в отставке Рутам Габдулин, получивший статус адвоката в январе этого года. Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, от работы Ахметова отстранили, в отношении него проводится служебная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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