ФСБ задержала высокопоставленного силовика из Магнитогорска

Сотрудник полиции подозревается в получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя начальника УМВД Магнитогорска Мурата Ахметова, об оперативных мероприятиях в отношении которого сообщало URA.RU. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. В пресс-службе СУ СКР области информацию подтвердили.

«По данным следствия, подозреваемый получил взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ) от заинтересованного лица за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что оперативниками собственной безопасности регионального Главка проводится служебная проверка по факту причастности сотрудника одного из городских УМВД к противоправной деятельности. «В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в отношении Ахметова проводились оперативные мероприятия в связи с возможной причастностью к получению взяток. Однако в полиции и ФСБ опровергали какие-либо ОРМ в УМВД Магнитогорска.

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