В Екатеринбурге разрешили застроить Исторический сквер

15 сентября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Исторический сквер разделен на четыре зоны для застройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исторический сквер в центре Екатеринбурга разрешили застраивать, разделив на четыре зоны, в каждой из которых свои правила проведения работ. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на сайте управления охраны объектов культурного наследия. «В квартале, ограниченном улицами Воеводина, Малышева, Горького и проспектом Ленина, разрешается строительство объектов капитального строительства, снос (демонтаж) объектов капитального строительства», — говорится в акте экспертизы. Ее заказчиком выступил индивидуальный предприниматель Ивченко И.А. Исторический сквер разделили на четыре зоны, к застройке каждой из которых предъявлены особые требования. На двух участках разрешена застройка зданиями до восьми и до 16 метров высотой. В одной из зон разрешили проводить работы исключительно под землей. Площадка Исторического сквера оказалась перекопана с конца лета, что вызвало недовольство горожан. По данным представителей ООО «Лев», работы должны закончить к 15 ноября.

Исторический сквер в центре Екатеринбурга разрешили застраивать, разделив на четыре зоны, в каждой из которых свои правила проведения работ. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на сайте управления охраны объектов культурного наследия. «В квартале, ограниченном улицами Воеводина, Малышева, Горького и проспектом Ленина, разрешается строительство объектов капитального строительства, снос (демонтаж) объектов капитального строительства», — говорится в акте экспертизы. Ее заказчиком выступил индивидуальный предприниматель Ивченко И.А. Исторический сквер разделили на четыре зоны, к застройке каждой из которых предъявлены особые требования. На двух участках разрешена застройка зданиями до восьми и до 16 метров высотой. В одной из зон разрешили проводить работы исключительно под землей. Площадка Исторического сквера оказалась перекопана с конца лета, что вызвало недовольство горожан. По данным представителей ООО «Лев», работы должны закончить к 15 ноября.