14 сентября 2022

В Екатеринбурге разрешили застроить Исторический сквер

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт пешеходных зон. Екатеринбург, исторический сквер, город екатеринбург, плиточные работы, перекладывание плитки
Исторический сквер разделен на четыре зоны для застройки Фото:

Исторический сквер в центре Екатеринбурга разрешили застраивать, разделив на четыре зоны, в каждой из которых свои правила проведения работ. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на сайте управления охраны объектов культурного наследия.

«В квартале, ограниченном улицами Воеводина, Малышева, Горького и проспектом Ленина, разрешается строительство объектов капитального строительства, снос (демонтаж) объектов капитального строительства», — говорится в акте экспертизы. Ее заказчиком выступил индивидуальный предприниматель Ивченко И.А.

Исторический сквер разделили на четыре зоны, к застройке каждой из которых предъявлены особые требования. На двух участках разрешена застройка зданиями до восьми и до 16 метров высотой. В одной из зон разрешили проводить работы исключительно под землей.

Площадка Исторического сквера оказалась перекопана с конца лета, что вызвало недовольство горожан. По данным представителей ООО «Лев», работы должны закончить к 15 ноября.

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Исторический сквер в центре Екатеринбурга разрешили застраивать, разделив на четыре зоны, в каждой из которых свои правила проведения работ. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на сайте управления охраны объектов культурного наследия. «В квартале, ограниченном улицами Воеводина, Малышева, Горького и проспектом Ленина, разрешается строительство объектов капитального строительства, снос (демонтаж) объектов капитального строительства», — говорится в акте экспертизы. Ее заказчиком выступил индивидуальный предприниматель Ивченко И.А. Исторический сквер разделили на четыре зоны, к застройке каждой из которых предъявлены особые требования. На двух участках разрешена застройка зданиями до восьми и до 16 метров высотой. В одной из зон разрешили проводить работы исключительно под землей. Площадка Исторического сквера оказалась перекопана с конца лета, что вызвало недовольство горожан. По данным представителей ООО «Лев», работы должны закончить к 15 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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