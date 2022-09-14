В Екатеринбурге разрешили застроить Исторический сквер

Исторический сквер в центре Екатеринбурга разрешили застраивать, разделив на четыре зоны, в каждой из которых свои правила проведения работ. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на сайте управления охраны объектов культурного наследия.
«В квартале, ограниченном улицами Воеводина, Малышева, Горького и проспектом Ленина, разрешается строительство объектов капитального строительства, снос (демонтаж) объектов капитального строительства», — говорится в акте экспертизы. Ее заказчиком выступил индивидуальный предприниматель Ивченко И.А.
Исторический сквер разделили на четыре зоны, к застройке каждой из которых предъявлены особые требования. На двух участках разрешена застройка зданиями до восьми и до 16 метров высотой. В одной из зон разрешили проводить работы исключительно под землей.
Площадка Исторического сквера оказалась перекопана с конца лета, что вызвало недовольство горожан. По данным представителей ООО «Лев», работы должны закончить к 15 ноября.
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