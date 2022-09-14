Завод из Миасса обезопасит канализацию от патогенов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод медоборудования из Миасса (Челябинская область) разрабатывает новую модификацию установки, обрабатывающей сточные воды больничных лабораторий. Как URA.RU рассказали в компании, техника аналогов в России не имеет.

«Производительность уже выпускаемых нами установок для термической обработки сточных вод достигает шести кубометров в сутки. Инженеры-конструкторы завода в настоящий момент создают установку обеззараживания стоков на 12 кубических метров», — сообщил URA.RU начальник управления разработками новой техники предприятия Сергей Смоляков.

Техника работает по принципу термического обеззараживания: стоки нагревают, выдерживают при такой температуре и лишь затем сбрасывают в общую канализацию. Установка полностью уничтожает все виды патогенной микрофлоры возбудителей инфекций, которые содержатся в сточных водах.

Разработка ведется по заказу одной из фармацевтических компаний. На предприятии отметили, что интерес проявляют также другие покупатели среди работников лабораторий, патологоанатомических отделений больниц, ветеринарных учреждений и вивариев. Модель также интересна представителям исследовательских центров, занимающихся вирусологией, эпидемиологией, производством вакцин и сывороток.

Программа импортозамещения в России актуализировалась весной 2022 года. После начала проведения спецоперации на Украине ряд государств объявили о введении экономических санкций. Ограничения в поставках оборудования с разной степенью эффективности преодолеваются в разных отраслях российской экономики. Значительные усилия в этом направлении предпринимают компании Челябинской области.

Новая модель установки будет производительней в два раза прежней разработки Фото: Миасский завод медицинского оборудования