Суд арестовал бизнесмена, давшего взятку вице-мэру Магнитогорска

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) отправил под домашний арест предпринимателя Сергея Бондаренко, обвиняемого в даче взятки вице-мэру города Дмитрию Гаврилову и директору МП «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко. Он признал вину в полном объеме, сообщили URA.RU в аппарате судьи Елены Калачевой.

«Следствие просило заключить обвиняемого в даче взятки под стражу. Однако судом в удовлетворении ходатайства отказано, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в аппарате судьи.

Сергей Бондаренко полностью признал вину, дал показания против других фигурантов дела. Также он готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Ранее суд отправил под стражу Гаврилова и Кравченко. Все трое признали вину в преступлении. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают сотрудники УФСБ по Челябинской области.