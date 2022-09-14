14 сентября 2022

Суд арестовал бизнесмена, давшего взятку вице-мэру Магнитогорска

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Суд по делу Евгения Тефтелева о взятках. Челябинск, фсб, военные, пистолет, оружие, фсо, камуфляж, конвой, охрана, солдат
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области Фото:

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) отправил под домашний арест предпринимателя Сергея Бондаренко, обвиняемого в даче взятки вице-мэру города Дмитрию Гаврилову и директору МП «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко. Он признал вину в полном объеме, сообщили URA.RU в аппарате судьи Елены Калачевой.

«Следствие просило заключить обвиняемого в даче взятки под стражу. Однако судом в удовлетворении ходатайства отказано, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в аппарате судьи.

Сергей Бондаренко полностью признал вину, дал показания против других фигурантов дела. Также он готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Ранее суд отправил под стражу Гаврилова и Кравченко. Все трое признали вину в преступлении. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают сотрудники УФСБ по Челябинской области.

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Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) отправил под домашний арест предпринимателя Сергея Бондаренко, обвиняемого в даче взятки вице-мэру города Дмитрию Гаврилову и директору МП «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко. Он признал вину в полном объеме, сообщили URA.RU в аппарате судьи Елены Калачевой. «Следствие просило заключить обвиняемого в даче взятки под стражу. Однако судом в удовлетворении ходатайства отказано, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в аппарате судьи. Сергей Бондаренко полностью признал вину, дал показания против других фигурантов дела. Также он готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Ранее суд отправил под стражу Гаврилова и Кравченко. Все трое признали вину в преступлении. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают сотрудники УФСБ по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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