14 сентября 2022

В Перми нашли пропавшего ребенка

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Школьная ярмарка на Центральном рынке. Курган, рюкзаки, центральный рынок, школьницы, девочки, дети, рынок, школьная ярмарка, школьный рюкзак, учебная форма
Школьницу нашли спустя сутки Фото:

Девочку-подростка, которая бесследно исчезла вечером 14 сентября, нашли. Как сообщили волонтеры, школьница жива.

«Найдена! Жива! Просьба снять репосты!» — говорится на странице поискового отряда «Прикамье» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка ушла из дома вечером в среду. Ее поиски начались утром в четверг, так как на связь она не выходила.

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Девочку-подростка, которая бесследно исчезла вечером 14 сентября, нашли. Как сообщили волонтеры, школьница жива. «Найдена! Жива! Просьба снять репосты!» — говорится на странице поискового отряда «Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка ушла из дома вечером в среду. Ее поиски начались утром в четверг, так как на связь она не выходила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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