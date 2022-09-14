В Перми нашли пропавшего ребенка

Школьницу нашли спустя сутки
Девочку-подростка, которая бесследно исчезла вечером 14 сентября, нашли. Как сообщили волонтеры, школьница жива.
«Найдена! Жива! Просьба снять репосты!» — говорится на странице поискового отряда «Прикамье» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка ушла из дома вечером в среду. Ее поиски начались утром в четверг, так как на связь она не выходила.
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