В Перми пропал ребенок

Поисковики распространили ориентировки на пропавшую девочку
В Перми волонтеры начали поиски 14-летней девочки, которая накануне вечером ушла из дома. Информация появилась в соцсетях поискового отряда «Прикамье».
«Костицына Маргарита Артемовна, 14 лет. Около 20:00 14.09.2022 г. ушла из дома ул. Клары Цеткин, Свердловский район, г. Пермь», — говорится в ориентировке.
До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто знает что-либо о девушке, просят обратиться по телефонам 8 922 34567 02 или 102.
Для поисков приглашают добровольцев
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