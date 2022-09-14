14 сентября 2022

В Перми пропал ребенок

В Перми объявлены поиски пропавшей Маргариты Костицыной
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Поисковики распространили ориентировки на пропавшую девочку Фото:

В Перми волонтеры начали поиски 14-летней девочки, которая накануне вечером ушла из дома. Информация появилась в соцсетях поискового отряда «Прикамье».

«Костицына Маргарита Артемовна, 14 лет. Около 20:00 14.09.2022 г. ушла из дома ул. Клары Цеткин, Свердловский район, г. Пермь», — говорится в ориентировке.

До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто знает что-либо о девушке, просят обратиться по телефонам 8 922 34567 02 или 102.

Для поисков приглашают добровольцев

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В Перми волонтеры начали поиски 14-летней девочки, которая накануне вечером ушла из дома. Информация появилась в соцсетях поискового отряда «Прикамье». «Костицына Маргарита Артемовна, 14 лет. Около 20:00 14.09.2022 г. ушла из дома ул. Клары Цеткин, Свердловский район, г. Пермь», — говорится в ориентировке. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто знает что-либо о девушке, просят обратиться по телефонам 8 922 34567 02 или 102.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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