В Перми пропал ребенок

В Перми объявлены поиски пропавшей Маргариты Костицыной

15 сентября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Поисковики распространили ориентировки на пропавшую девочку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми волонтеры начали поиски 14-летней девочки, которая накануне вечером ушла из дома. Информация появилась в соцсетях поискового отряда «Прикамье». «Костицына Маргарита Артемовна, 14 лет. Около 20:00 14.09.2022 г. ушла из дома ул. Клары Цеткин, Свердловский район, г. Пермь», — говорится в ориентировке. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто знает что-либо о девушке, просят обратиться по телефонам 8 922 34567 02 или 102. Для поисков приглашают добровольцев Поисковый отряд «Прикамье»

В Перми волонтеры начали поиски 14-летней девочки, которая накануне вечером ушла из дома. Информация появилась в соцсетях поискового отряда «Прикамье». «Костицына Маргарита Артемовна, 14 лет. Около 20:00 14.09.2022 г. ушла из дома ул. Клары Цеткин, Свердловский район, г. Пермь», — говорится в ориентировке. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто знает что-либо о девушке, просят обратиться по телефонам 8 922 34567 02 или 102.