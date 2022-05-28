Кардиолог: курение во время стресса грозит внезапной смертью

29 мая 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Курение во время стресса особо опасно, сказал Ян Габинский Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Курение в стрессовом состоянии увеличивает риск инфаркта, инсульта, а также внезапной смерти. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский. «Сигареты это крайне вредно. Нужно бросить сию минуту. Происходит токсическое воздействие на органы. Сердце и почки страдают, спазмируются сосуды. Курение снижает кровообращение. Особый вред, когда курят во время стресса. Одно дополняет другое. Это фактор риска инфарктов, инсультов, а также внезапной смерти», — сказал Ян Габинский. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что курение влияет на когнитивные способности человека. «В табачном дыме содержится множество химических соединений, и некоторые из них особенно опасны. Никотин после затяжки попадает в мозг где-то через семь секунд. Это вызывает сосудоспазм, страдают от недостатка кислорода различные органы, ухудшается зрение, память и дыхание», — объяснил эксперт. Он отметил, что в большей степени от курения страдают мозг, легкие и сердечно-сосудистая система. Терапевт подчеркнул, что пассивное курение небезопасно. «Дым поступает в легкие, в нем сдержатся вредные вещества, и это вызывает различные заболевания легких. Если рядом с курильщиком дети, у них повышается риск развития астмы, бронхитов, хронических заболеваний, связанных с аллергией и иммунной системой», — заключил Лишин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курение в стрессовом состоянии увеличивает риск инфаркта, инсульта, а также внезапной смерти. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский. «Сигареты это крайне вредно. Нужно бросить сию минуту. Происходит токсическое воздействие на органы. Сердце и почки страдают, спазмируются сосуды. Курение снижает кровообращение. Особый вред, когда курят во время стресса. Одно дополняет другое. Это фактор риска инфарктов, инсультов, а также внезапной смерти», — сказал Ян Габинский. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что курение влияет на когнитивные способности человека. «В табачном дыме содержится множество химических соединений, и некоторые из них особенно опасны. Никотин после затяжки попадает в мозг где-то через семь секунд. Это вызывает сосудоспазм, страдают от недостатка кислорода различные органы, ухудшается зрение, память и дыхание», — объяснил эксперт. Он отметил, что в большей степени от курения страдают мозг, легкие и сердечно-сосудистая система. Терапевт подчеркнул, что пассивное курение небезопасно. «Дым поступает в легкие, в нем сдержатся вредные вещества, и это вызывает различные заболевания легких. Если рядом с курильщиком дети, у них повышается риск развития астмы, бронхитов, хронических заболеваний, связанных с аллергией и иммунной системой», — заключил Лишин.