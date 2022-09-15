Диетолог Поляков назвал продукты, которые нельзя есть после коронавируса

Диетолог Поляков: после коронавируса нельзя есть конфеты, арахис, подсолнечное масло и полуфабрикаты
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Натуральные продукты позволят быстрее восстановиться после COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

После перенесенного коронавируса человеку следует отказаться от конфет, арахиса, подсолнечного масла и полуфабрикатов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков.

«В первую очередь страдают люди с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом, соответственно, первое, что нужно исключать, это продукты, содержащие быстрые углеводы. Это все, что содержит сахар, то есть, конфеты, булочки, пирожные, торты. Большое количество быстроусвояемых углеводов и крахмала будет повышать риски осложнений», — сказал Антон Поляков.

Эндокринолог отметил, что во время самой болезни человеку следует отказаться от говядины, свинины, баранины и других видов красного мяса. «Надо быть очень аккуратным с потреблением продуктов, богатых Омега-6, в частности арахисом, фисташками, подсолнечным и кукурузным маслом. Если речь идет о начале болезни, я бы точно ограничил потребление красного мяса и временно перешел на рыбу. Любые полуфабрикаты и искусственно сконструированная пища тоже должна уходить из рациона», — добавил диетолог.

При этом человек должен насытить свой рацион натуральными продуктами, уточнил эксперт. «Это овощи, ягоды, некоторые фрукты, жирная рыба, икра, что содержит Омега-3, а это противовоспалительная вещь. Эти продукты не должны были подвергаться или минимально подвергались воздействию промышленной обработки», — заключил Поляков.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зеленого чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Также она посоветовала для более быстрого восстановления после коронавируса готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином.

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После перенесенного коронавируса человеку следует отказаться от конфет, арахиса, подсолнечного масла и полуфабрикатов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «В первую очередь страдают люди с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом, соответственно, первое, что нужно исключать, это продукты, содержащие быстрые углеводы. Это все, что содержит сахар, то есть, конфеты, булочки, пирожные, торты. Большое количество быстроусвояемых углеводов и крахмала будет повышать риски осложнений», — сказал Антон Поляков. Эндокринолог отметил, что во время самой болезни человеку следует отказаться от говядины, свинины, баранины и других видов красного мяса. «Надо быть очень аккуратным с потреблением продуктов, богатых Омега-6, в частности арахисом, фисташками, подсолнечным и кукурузным маслом. Если речь идет о начале болезни, я бы точно ограничил потребление красного мяса и временно перешел на рыбу. Любые полуфабрикаты и искусственно сконструированная пища тоже должна уходить из рациона», — добавил диетолог. При этом человек должен насытить свой рацион натуральными продуктами, уточнил эксперт. «Это овощи, ягоды, некоторые фрукты, жирная рыба, икра, что содержит Омега-3, а это противовоспалительная вещь. Эти продукты не должны были подвергаться или минимально подвергались воздействию промышленной обработки», — заключил Поляков. Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зеленого чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Также она посоветовала для более быстрого восстановления после коронавируса готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином.
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