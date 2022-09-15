Свердловские силовики засняли извинения подростка, поставившего самокат на Вечный огонь

Подросток из Каменска-Уральского (Свердловская область), который поставил самокат на Вечный огонь, извинился на камеру, когда его привели в отдел полиции. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Извиняюсь за то, что сделал. Это было неосознанное решение. Очень неприятно и неудобно», — сказал подросток на камеру, когда его привели в отдел полиции.
Он уточнил, что не жарил еду на самокате, а лишь положил на него листья. Подросток признался, что среди его родственников есть те, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Как только школьник пришел домой, сразу же показал видео маме. «Я была ошарашена», — сказала мать сотруднику полиции.
Информация о подростках, которые якобы жарили картошку на Вечном огне, появилась 14 сентября. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях, после чего силовики поймали школьников и провели беседу с их родителями.
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