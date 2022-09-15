Небензя: РФ из-за санкций не может перечислить взносы в продовольственную программу ООН

Россия из-за санкций не может перевести добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, речь идет о десятках миллионов долларов. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. », — сообщил Небензя на заседании Совбеза ООН. По его словам, речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы на помощь странам, сталкивающимся с риском голода.
Запад ввел санкции против России в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих ограничений — «отменить» РФ. Он неоднократно подчеркивал, что санкции Запада намного больше вредят странам, которые их ввели.
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Россия из-за санкций не может перевести добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, речь идет о десятках миллионов долларов. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. », — сообщил Небензя на заседании Совбеза ООН. По его словам, речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы на помощь странам, сталкивающимся с риском голода. Запад ввел санкции против России в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих ограничений — «отменить» РФ. Он неоднократно подчеркивал, что санкции Запада намного больше вредят странам, которые их ввели.