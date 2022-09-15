Глава Еврокомиссии: Европа нашла альтернативу российскому газу Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия выделит 3 млрд евро на создание рынка водородного топлива в Евросоюзе 16 сентября 2022 в 03:29 Размер текста - 17 + Еврокомиссия выделит 3 млрд евро на создание рынка водородного топлива в Евросоюзе Фото: AP Photo / Olivier Matthys новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделение средств на создание рынка водородного топлива в ЕС. Об этом стало известно со слов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. «Мы создадим европейский банк водорода. 3 млрд евро пойдет на помощь в создании будущего рынка водорода», — сказала представитель ЕК, передают «Известия». По ее мнению, причиной энергетического кризиса в ЕС является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования. Сейчас же Европа планирует перевести водородную экономику из нишевого рынка в массовый. При это отмечается, что есть ряд нерешенных вопросов, который затормаживают развитие этого рынка. Ранее президент Сербии Александр Вучич предрек Европе самую тяжелую зиму с 1945 года. По его словам, сейчас странам необходимо делать акцент на собственной экономике, особенно на фоне ослабления западной. В Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделение средств на создание рынка водородного топлива в ЕС. Об этом стало известно со слов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. «Мы создадим европейский банк водорода. 3 млрд евро пойдет на помощь в создании будущего рынка водорода», — сказала представитель ЕК, передают «Известия». По ее мнению, причиной энергетического кризиса в ЕС является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования. Сейчас же Европа планирует перевести водородную экономику из нишевого рынка в массовый. При это отмечается, что есть ряд нерешенных вопросов, который затормаживают развитие этого рынка. Ранее президент Сербии Александр Вучич предрек Европе самую тяжелую зиму с 1945 года. По его словам, сейчас странам необходимо делать акцент на собственной экономике, особенно на фоне ослабления западной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям