Глава Еврокомиссии: Европа нашла альтернативу российскому газу

В Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделение средств на создание рынка водородного топлива в ЕС. Об этом стало известно со слов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы создадим европейский банк водорода. 3 млрд евро пойдет на помощь в создании будущего рынка водорода», — сказала представитель ЕК, передают «Известия». По ее мнению, причиной энергетического кризиса в ЕС является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования.
Сейчас же Европа планирует перевести водородную экономику из нишевого рынка в массовый. При это отмечается, что есть ряд нерешенных вопросов, который затормаживают развитие этого рынка.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предрек Европе самую тяжелую зиму с 1945 года. По его словам, сейчас странам необходимо делать акцент на собственной экономике, особенно на фоне ослабления западной.
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В Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделение средств на создание рынка водородного топлива в ЕС. Об этом стало известно со слов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. «Мы создадим европейский банк водорода. 3 млрд евро пойдет на помощь в создании будущего рынка водорода», — сказала представитель ЕК, передают «Известия». По ее мнению, причиной энергетического кризиса в ЕС является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования. Сейчас же Европа планирует перевести водородную экономику из нишевого рынка в массовый. При это отмечается, что есть ряд нерешенных вопросов, который затормаживают развитие этого рынка. Ранее президент Сербии Александр Вучич предрек Европе самую тяжелую зиму с 1945 года. По его словам, сейчас странам необходимо делать акцент на собственной экономике, особенно на фоне ослабления западной.