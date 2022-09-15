Под Ноябрьском машина слетела с дороги в болото
На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте. Об этом сообщает telegram-канал «NSK».
«ДТП 15.09.22 36 км. Подъезд к Ноябрьску», — сообщается в Telegram. На прикрепленном фото видно, что автомобиль увяз в болоте.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске произошло ДТП с участием иномарки и автобуса. Водитель попытался скрыться с места происшествия.
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