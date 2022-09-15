Под Ноябрьском машина слетела с дороги в болото Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте. Об этом сообщает telegram-канал «NSK».

«ДТП 15.09.22 36 км. Подъезд к Ноябрьску», — сообщается в Telegram. На прикрепленном фото видно, что автомобиль увяз в болоте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске произошло ДТП с участием иномарки и автобуса. Водитель попытался скрыться с места происшествия.