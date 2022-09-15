15 сентября 2022
14 сентября 2022

В ЯНАО иномарка вылетела с дороги и увязла в болоте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., болото
Под Ноябрьском машина слетела с дороги в болото Фото:

На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте. Об этом сообщает telegram-канал «NSK».

«ДТП 15.09.22 36 км. Подъезд к Ноябрьску», — сообщается в Telegram. На прикрепленном фото видно, что автомобиль увяз в болоте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске произошло ДТП с участием иномарки и автобуса. Водитель попытался скрыться с места происшествия.

Фото:

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте. Об этом сообщает telegram-канал «NSK». «ДТП 15.09.22 36 км. Подъезд к Ноябрьску», — сообщается в Telegram. На прикрепленном фото видно, что автомобиль увяз в болоте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске произошло ДТП с участием иномарки и автобуса. Водитель попытался скрыться с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...