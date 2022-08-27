Устроивший ДТП житель Ноябрьска пытался сбежать

28 августа 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

На месте работают экстренные службы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной произошло ДТП. Водитель пытался покинуть место аварии, сообщает telegram-канал NSK. «Водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать! Пассажир в скорой», — указано в сообщении. На снимках с места ДТП видно, что в аварии пострадали автобус и иномарка. На месте также работают сотрудники МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали. ДТП на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной Telegram-канал NSK

В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной произошло ДТП. Водитель пытался покинуть место аварии, сообщает telegram-канал NSK. «Водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать! Пассажир в скорой», — указано в сообщении. На снимках с места ДТП видно, что в аварии пострадали автобус и иномарка. На месте также работают сотрудники МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали.