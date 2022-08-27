Устроивший ДТП житель Ноябрьска пытался сбежать

На месте работают экстренные службы
В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной произошло ДТП. Водитель пытался покинуть место аварии, сообщает telegram-канал NSK.
«Водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать! Пассажир в скорой», — указано в сообщении.
На снимках с места ДТП видно, что в аварии пострадали автобус и иномарка. На месте также работают сотрудники МЧС.
Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали.
ДТП на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной
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