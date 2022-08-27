27 августа 2022
26 августа 2022

Устроивший ДТП житель Ноябрьска пытался сбежать

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
На месте работают экстренные службы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной произошло ДТП. Водитель пытался покинуть место аварии, сообщает telegram-канал NSK.

«Водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать! Пассажир в скорой», — указано в сообщении.

На снимках с места ДТП видно, что в аварии пострадали автобус и иномарка. На месте также работают сотрудники МЧС.

Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали.

ДТП на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной

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В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке улиц Новоселов и Магистральной произошло ДТП. Водитель пытался покинуть место аварии, сообщает telegram-канал NSK. «Водитель в нетрезвом состоянии пытался сбежать! Пассажир в скорой», — указано в сообщении. На снимках с места ДТП видно, что в аварии пострадали автобус и иномарка. На месте также работают сотрудники МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Надыме (ЯНАО) на пешеходном пешеходе водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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