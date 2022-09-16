«Коммерсант»: США лишают россиян оплаты за рубежом

США ограничивает платежную систему Мир за рубежом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США предостерегают страны третьего мира от сотрудничества с платежной системой «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Американские власти официально предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платежной системой «Мир». Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист (черный список лиц, с которыми американским гражданам запрещено заниматься бизнесом — при. ред. URA.RU). Тем не менее сама система [НСПК] и связанная с ней платежная система «Мир» пока не попали в черный список США.

«Новый документ Минфина США означает «серьезные проблемы для НСПК во всех ее трансграничных проектах», — цитирует « Коммерсант » главу Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова. Он уточняет, что прием карт «Мир» возможен для тех банков, которые не попали под санкции, но эксперт не уверен в том, будут ли они рисковать взаимодействовать с организациями. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, основная цель таких заявления от США — повысить риски работы с платежной системой «Мир» для зарубежных стран.

Ранее в США пригрозили наказанием странам, которые сотрудничают с Россией. Американская сторона готова вводить санкции против таких стран.

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