В США пригрозили наказанием странам, которые сотрудничают с Россией

Минфин США готов вводить санкции в отношении тех стран, которые поддерживают использование российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», — говорится в обращении. В Минфине США считают, что заключая соглашения об использовании карт «Мир», страны «помогают РФ обходить американские санкции.
Сейчас карты российской платежной системы принимаются в 10 странах мира, в том числе в Турции. Также РФ активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока. О желании подключиться к «Миру» сообщала Сирия.
Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин объявлял демилитаризацию, денацификацию страны и помощь жителям Донбасса.
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Минфин США готов вводить санкции в отношении тех стран, которые поддерживают использование российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. «Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», — говорится в обращении. В Минфине США считают, что заключая соглашения об использовании карт «Мир», страны «помогают РФ обходить американские санкции. Сейчас карты российской платежной системы принимаются в 10 странах мира, в том числе в Турции. Также РФ активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока. О желании подключиться к «Миру» сообщала Сирия. Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин объявлял демилитаризацию, денацификацию страны и помощь жителям Донбасса.