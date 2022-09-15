Жители свердловского поселка вспомнили о массовом убийстве, в котором обвиняют ОПГ Виноградова

16 сентября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

По версии следствия, банда Виноградовых работала с 1994 по 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свидетели, давшие показания против обвиняемого в создании ОПГ экс-депутата Артемовского Геннадия Виноградова, рассказали о расстреле машины четверых свердловчан, трое из которых погибли. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «В ночь на 3 мая 1994 года в поселке Красногвардейский мой брат катался в машине Mazda с другом Алексеем Вольцевым. Их машину расстреляли, Игоря убили. Я нашел труп на берегу пруда утром 3 мая. Видел размозженную голову и головной мозг. Брат лежал лицом вниз. Вокруг трупа бегали собаки и уже успели погрызть его, это было тяжелее всего видеть», — рассказал свидетель Алексей Коростелев. Также суд допросил еще одного родственника погибшего в 1994 году. «Кто-то прибежал и сказал, что машину расстреляли на плотинке», — рассказал брат убитого свердловчанина по кличке Борман, труп которого не могут найти до сих пор. Сам мужчина обнаружил только его окровавленный кроссовок, лежавший на пыльной дороге. Свидетель посчитал, что Бормана увезли из поселка и убили. В машине во время происшествия сидели четыре человека. Трое, предположительно, погибли, а одному удалось спастись. Валерий Ветлугин, который не попал под пули, рассказал о моменте расстрела, когда дорогу им перегородила машина. «Ослепили дальним светом, началась стрельба. Машины, из которых в нас стреляли, уехали, мы вчетвером выбежали из машины и начали разделяться. Я спрятался в сарае какого-то дома. Помню, что ездил мотоцикл, все произошло минут за десять», — рассказал Ветлугин. Дело Виноградовых рассматривают с 2021 года, когда они были пойманы сотрудниками полиции. Отца и сына обвиняют в организации преступной группировки, которая почти 20 лет занималась торговлей оружием, убийствами. На их счету, по версии следствия, также покушение на журналиста, поджог и мошенничество. Предположительно, руководили бандой Геннадий и Роман Виноградовы, а на них работали верные бойцы, выполнявшие все задания. Роман Виноградов проходит по делу вместе с отцом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В заседании участвуют защитники Геннадия и Романа Виноградовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свидетели, давшие показания против обвиняемого в создании ОПГ экс-депутата Артемовского Геннадия Виноградова, рассказали о расстреле машины четверых свердловчан, трое из которых погибли. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «В ночь на 3 мая 1994 года в поселке Красногвардейский мой брат катался в машине Mazda с другом Алексеем Вольцевым. Их машину расстреляли, Игоря убили. Я нашел труп на берегу пруда утром 3 мая. Видел размозженную голову и головной мозг. Брат лежал лицом вниз. Вокруг трупа бегали собаки и уже успели погрызть его, это было тяжелее всего видеть», — рассказал свидетель Алексей Коростелев. Также суд допросил еще одного родственника погибшего в 1994 году. «Кто-то прибежал и сказал, что машину расстреляли на плотинке», — рассказал брат убитого свердловчанина по кличке Борман, труп которого не могут найти до сих пор. Сам мужчина обнаружил только его окровавленный кроссовок, лежавший на пыльной дороге. Свидетель посчитал, что Бормана увезли из поселка и убили. В машине во время происшествия сидели четыре человека. Трое, предположительно, погибли, а одному удалось спастись. Валерий Ветлугин, который не попал под пули, рассказал о моменте расстрела, когда дорогу им перегородила машина. «Ослепили дальним светом, началась стрельба. Машины, из которых в нас стреляли, уехали, мы вчетвером выбежали из машины и начали разделяться. Я спрятался в сарае какого-то дома. Помню, что ездил мотоцикл, все произошло минут за десять», — рассказал Ветлугин. Дело Виноградовых рассматривают с 2021 года, когда они были пойманы сотрудниками полиции. Отца и сына обвиняют в организации преступной группировки, которая почти 20 лет занималась торговлей оружием, убийствами. На их счету, по версии следствия, также покушение на журналиста, поджог и мошенничество. Предположительно, руководили бандой Геннадий и Роман Виноградовы, а на них работали верные бойцы, выполнявшие все задания.