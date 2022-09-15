В Екатеринбурге начали судить экс-депутата и его сына, обвиняемых в создании ОПГ убийц

В Свердловском областном суде стартовал суд над Геннадием и Романом Виноградовыми, которых обвиняют в создании ОПГ

15 сентября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Геннадия Виноградова и его сына Романа доставили в суд 15 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловский областной суд начал рассматривать дело экс-депутата гордумы Артемовского Геннадия Виноградова и его сына Романа, которых обвиняют в создании вооруженного ОПГ, а также торговле оружием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В Свердловском областном суде началось рассмотрение по существу дела Геннадия и Романа Виноградовых», — говорится в сообщении пресс-службы. Во время заседания Виноградовым зачитали обвинительное заключение. Следующий раз судья вернется к их делу 16 сентября. Судьбу Виноградовых решит коллегия присяжных, которых выбирали несколько дней. По версии следствия, Геннадий Виноградов около 20 лет руководил группировкой, на счету которой несколько убийств, а также торговля оружием. Вместе с ним по делу проходит сын — Роман Виноградов, предположительно причастный к попытке убийства журналиста Александра Шарафиева, руководившего газетой «Егоршинские вести». Члены предполагаемого ОПГ были пойманы в 2021 году, после чего Виноградовых отправили в СИЗО. В деле фигурируют восемь потерпевших.

В Свердловский областной суд начал рассматривать дело экс-депутата гордумы Артемовского Геннадия Виноградова и его сына Романа, которых обвиняют в создании вооруженного ОПГ, а также торговле оружием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В Свердловском областном суде началось рассмотрение по существу дела Геннадия и Романа Виноградовых», — говорится в сообщении пресс-службы. Во время заседания Виноградовым зачитали обвинительное заключение. Следующий раз судья вернется к их делу 16 сентября. Судьбу Виноградовых решит коллегия присяжных, которых выбирали несколько дней. По версии следствия, Геннадий Виноградов около 20 лет руководил группировкой, на счету которой несколько убийств, а также торговля оружием. Вместе с ним по делу проходит сын — Роман Виноградов, предположительно причастный к попытке убийства журналиста Александра Шарафиева, руководившего газетой «Егоршинские вести». Члены предполагаемого ОПГ были пойманы в 2021 году, после чего Виноградовых отправили в СИЗО. В деле фигурируют восемь потерпевших.