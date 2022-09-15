В Перми поймали мужчину, который дважды напал на школьниц

Нападавший и девушка жили в одном доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские задержали пермяка, который напал на 17-летнюю девушку в подъезде ее дома. В мае он аналогичным образом напал на школьницу, но тогда его отпустили. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU подробности нападения.

«Он напал на 17-летнюю девушку, которая одна поднималась в лифте домой. Когда двери лифта открылись мужчина стоял перед девушкой, он стал заталкивать ее в лифт, при этом одной рукой схватил за голову, а другой закрыл рот. На помощь пришла мама, которая ждала дочь и услышала шум в подъезде», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, приехавшие на место полицейские в описании нападавшего узнали мужчину, который в мае аналогичным образом набросился на школьницу, но тогда девочка стала кричать и он, испугавшись сбежал. Правоохранители выяснили, что 17-летняя девушка и нападавший живут в одном доме. Собеседник агентства утверждает, что весной нападавшего не стали задерживать, а сейчас, поскольку это уже не первый случай, его отвезли в психиатрическую больницу на Банной горе. Материалы о нападениях будут переданы в следственное управление СК по Пермскому краю.