Прокуратура вскрыла скандал с невыплатой зарплат в детском саду Тобольска

Сотрудникам муниципального детского сада в Тобольске не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Установлено, что работникам неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.
По представлению прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 15 тысяч рублей. Также был объявлен выговор главному бухгалтеру.
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Сотрудникам муниципального детского сада в Тобольске не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Установлено, что работникам неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. По представлению прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 15 тысяч рублей. Также был объявлен выговор главному бухгалтеру.