Прокуратура вскрыла скандал с невыплатой зарплат в детском саду Тобольска

Прокуратура Тобольска выявила нарушения трудовых прав работников в детском саду Тобольска

16 сентября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Выяснилось, что воспитателям не доплачивали зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам муниципального детского сада в Тобольске не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Установлено, что работникам неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. По представлению прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 15 тысяч рублей. Также был объявлен выговор главному бухгалтеру.

Сотрудникам муниципального детского сада в Тобольске не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Установлено, что работникам неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. По представлению прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 15 тысяч рублей. Также был объявлен выговор главному бухгалтеру.