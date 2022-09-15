15 сентября 2022

Прокуратура вскрыла скандал с невыплатой зарплат в детском саду Тобольска

Прокуратура Тобольска выявила нарушения трудовых прав работников в детском саду Тобольска
© Служба новостей «URA.RU»
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Выяснилось, что воспитателям не доплачивали зарплату Фото:

Сотрудникам муниципального детского сада в Тобольске не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Установлено, что работникам неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

По представлению прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 15 тысяч рублей. Также был объявлен выговор главному бухгалтеру.

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Сотрудникам муниципального детского сада в Тобольске не доплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Установлено, что работникам неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. По представлению прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 15 тысяч рублей. Также был объявлен выговор главному бухгалтеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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