Тюменцы заметили онаниста возле детской поликлиники. Фото

В районе дома Печати в Тюмени заметили онаниста

16 сентября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Фотографию мужчины очевидцы выложили в социальные сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени заметили, как в районе детской поликлиники в центре города, мужчина занимался самоудовлетворением. Пост с информацией был опубликован очевидцами в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Дом печати, около 7 вечера. Этот в черной куртке, кричал, махал руками. Когда проходили мимо, думали опорожняет мочевой пузырь. Но нет. Достал детородный орган и стоял мастурбировал на машины. Никто из прохожих не стал с ним связываться. Вызов на 112 был сделан, так как он подходил к детской поликлинике», — написала Евгения Смирнова. Некоторые комментаторы отнеслись с юмором к ситуации. «Мастурбировал на машины? Экий «автолюбитель», — написал Александр Иушин. «Там просто Lamborghini Urus был припаркован, вот он и решил не упустить момент», — поддержал Александра Иван Иванов. Но не все разделили такой настрой тюменцев. «Что же с людьми происходит?» — задалась вопросом Марина Катаева. В УМВД России по Тюменской области информацию о вызове сотрудников подтвердили. «Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени заметили, как мужчина занимался самоудовлетворением на детской площадке. Очевидцы обратились в полицию. Тюменцы заметили онаниста в районе дома Печати Фото: Евгения Смирнова

Жители Тюмени заметили, как в районе детской поликлиники в центре города, мужчина занимался самоудовлетворением. Пост с информацией был опубликован очевидцами в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Дом печати, около 7 вечера. Этот в черной куртке, кричал, махал руками. Когда проходили мимо, думали опорожняет мочевой пузырь. Но нет. Достал детородный орган и стоял мастурбировал на машины. Никто из прохожих не стал с ним связываться. Вызов на 112 был сделан, так как он подходил к детской поликлинике», — написала Евгения Смирнова. Некоторые комментаторы отнеслись с юмором к ситуации. «Мастурбировал на машины? Экий «автолюбитель», — написал Александр Иушин. «Там просто Lamborghini Urus был припаркован, вот он и решил не упустить момент», — поддержал Александра Иван Иванов. Но не все разделили такой настрой тюменцев. «Что же с людьми происходит?» — задалась вопросом Марина Катаева. В УМВД России по Тюменской области информацию о вызове сотрудников подтвердили. «Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени заметили, как мужчина занимался самоудовлетворением на детской площадке. Очевидцы обратились в полицию.