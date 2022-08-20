Тюменцы заметили на детской площадке онаниста

На одной из детский площадок в Тюмени жители заметили онаниста. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в первом Заречном микрорайоне.
«В первом Заречном микрорайоне ходит мужчина средних лет, одет в серый спортивный костюм с кепкой, высокий. Ходит и сидит на детских площадках возле поликлиники №1. Увидела такую картину, сижу на лавочке, а напротив меня мужчина смотрит на детей и занимается самоудовлетворением в открытую», — написала анонимная пользовательница. Тюменка обратилась в полицию.
Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени жительница заметила онаниста. Мужчина занимался самоудовлетворением во дворе жилого дома.
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