20 августа 2022
19 августа 2022

Тюменцы заметили на детской площадке онаниста

© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов в сквере на Пехотинцев. Екатеринбург , детская площадка
По словам жителей, мужчина занимался самоудовлетворением на детской площадке Фото:

На одной из детский площадок в Тюмени жители заметили онаниста. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в первом Заречном микрорайоне.

«В первом Заречном микрорайоне ходит мужчина средних лет, одет в серый спортивный костюм с кепкой, высокий. Ходит и сидит на детских площадках возле поликлиники №1. Увидела такую картину, сижу на лавочке, а напротив меня мужчина смотрит на детей и занимается самоудовлетворением в открытую», — написала анонимная пользовательница. Тюменка обратилась в полицию.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени жительница заметила онаниста. Мужчина занимался самоудовлетворением во дворе жилого дома.

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На одной из детский площадок в Тюмени жители заметили онаниста. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в первом Заречном микрорайоне. «В первом Заречном микрорайоне ходит мужчина средних лет, одет в серый спортивный костюм с кепкой, высокий. Ходит и сидит на детских площадках возле поликлиники №1. Увидела такую картину, сижу на лавочке, а напротив меня мужчина смотрит на детей и занимается самоудовлетворением в открытую», — написала анонимная пользовательница. Тюменка обратилась в полицию. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени жительница заметила онаниста. Мужчина занимался самоудовлетворением во дворе жилого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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