Лидеры ШОС подписали декларацию по итогам саммита

16 сентября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Лидеры ШОС обсудили укрепление безопасности Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Самаркандскую декларацию после саммита в Узбекистане. Также стороны твердили документы о взаимодействии в различных отраслях. «Страны ШОС осудили теракты по всему миру и намерены активно устранять условия, способствующие терроризму. Они считают важным наращивать международные усилия для противостояния вовлечению молодежи в террористические организации», — передает ТАСС со ссылкой на декларацию. Представители ШОС отметили, что мир переживает глобальные перемены, которые сопровождаются обострением конфликтом. Одним из важнейших факторов укрепления безопасности является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, сообщается в документе. Расширение ШОС и углубление международного сотрудничества поспособствует стабильности и безопасности в регионе. Стороны также выступили за дальнейшее нераспространение ядерного оружия в мире и продолжение ядерного разоружения. В декларации также указано, что члены организации обратили внимание на необходимость укрепления сотрудничества для борьбы с распространением COVID-19. Они отметили инициативу России по регулярным учениям для выявления и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Страны также планируют укреплять открытую многостороннюю торговую систему. Саммит ШОС проходит в Самарканде 16 сентября. Мероприятие проводится в узком составе, на него прибыл президент РФ Владимир Путин, сообщает RT. Российский лидер поддержал вступление Белоруссии в ШОС, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Самаркандскую декларацию после саммита в Узбекистане. Также стороны твердили документы о взаимодействии в различных отраслях. «Страны ШОС осудили теракты по всему миру и намерены активно устранять условия, способствующие терроризму. Они считают важным наращивать международные усилия для противостояния вовлечению молодежи в террористические организации», — передает ТАСС со ссылкой на декларацию. Представители ШОС отметили, что мир переживает глобальные перемены, которые сопровождаются обострением конфликтом. Одним из важнейших факторов укрепления безопасности является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, сообщается в документе. Расширение ШОС и углубление международного сотрудничества поспособствует стабильности и безопасности в регионе. Стороны также выступили за дальнейшее нераспространение ядерного оружия в мире и продолжение ядерного разоружения. В декларации также указано, что члены организации обратили внимание на необходимость укрепления сотрудничества для борьбы с распространением COVID-19. Они отметили инициативу России по регулярным учениям для выявления и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Страны также планируют укреплять открытую многостороннюю торговую систему. Саммит ШОС проходит в Самарканде 16 сентября. Мероприятие проводится в узком составе, на него прибыл президент РФ Владимир Путин, сообщает RT. Российский лидер поддержал вступление Белоруссии в ШОС, передает «Национальная служба новостей».