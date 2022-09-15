Источник: из-за вспышки ОРВИ на смену вызывают уволенных сотрудников Wildberries

Сотрудников тюменских пунктов выдачи Wildberries вызывают на работу после увольнения

16 сентября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Нехватка кадров заставила руководство пойти на радикальные меры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники тюменских пунктов выдачи Wildberries вынуждены выходить на работу после увольнения. Нехватка кадров связана с заболеваемостью работников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «По точкам прокаталась волна ОРВИ и они [руководство] просят выходить на работу уже уволившихся сотрудников», — рассказала сотрудница одного из пунктов выдачи заказов. Источник опасается, что за такой внеплановый выход на смену получит гораздо меньшую сумму, чем тогда, когда являлась действующим сотрудником компании. Агентство URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. Был направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало о том, что компания Wildberries вложит восемь миллиардов в экономику Тюменской области. Это стало известно после приезда в Тюмень Татьяны Бокальчук, основательницы предприятия.

Сотрудники тюменских пунктов выдачи Wildberries вынуждены выходить на работу после увольнения. Нехватка кадров связана с заболеваемостью работников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «По точкам прокаталась волна ОРВИ и они [руководство] просят выходить на работу уже уволившихся сотрудников», — рассказала сотрудница одного из пунктов выдачи заказов. Источник опасается, что за такой внеплановый выход на смену получит гораздо меньшую сумму, чем тогда, когда являлась действующим сотрудником компании. Агентство URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. Был направлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало о том, что компания Wildberries вложит восемь миллиардов в экономику Тюменской области. Это стало известно после приезда в Тюмень Татьяны Бокальчук, основательницы предприятия.