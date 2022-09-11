Компания Wildberries вложит миллиарды в экономику Тюменской области

Компания Wildberries построит в Тюмени логистический центр за 8 миллиардов

Предприятие построит в Тюмени крупный логистический центр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания Wildberries вложит восемь миллиардов в экономику Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Инвестор планирует построить в Тюмени логистический центр.

«Мы активно поддерживаем инвестиционный проект „Вайлдберриз“ по строительству крупного логистического комплекса международного уровня. В новый проект инвестор намерен вложить 8 миллиардов рублей, в результате будет создано 5 тысяч новых рабочих мест», — написал глава региона после встречи с основателями компании Татьяной и Владиславом Бакальчуками, которая прошла в Тюмени 12 сентября.

По словам Татьяны Бакальчук, Тюмень для ее компании очень интересный город с точки зрения логистической, и с точки зрения развития предпринимательства. «Обычно у нас соотношение продаж в регион и продаж от местных предпринимателей одинаковое. У вас мы продаем в 3,5 раза больше, чем тюменские предприниматели продают через нас. В этом большая точка роста», — цитирует предпринимателя информационный центр правительства области.

Ранее агентство писало, что тюменцев возмутили новые правила возврата товара, которые Wildberries. После изменений тариф за обратную доставку варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от региона и суммы выкупа. Кроме того, теперь плата взымается при любом возврате, независимо от сумм выкупа.