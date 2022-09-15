Советник президента России Валерий Фадеев проверит тюрьмы в ХМАО

16 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Список учреждений, в которые поедет Фадеев, уточняется Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев оценит работу властей и бизнеса в адаптации заключенных. Он планирует приехать в Югру 20 сентября. Об этом сообщили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в Югре познакомится с экосистемой поддержки гражданских инициатив в регионе, с опытом взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества по ресоциализации и социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы и освобождающихся из мест лишения свободы», — сказали в департаменте.



Фадеев выяснит как организована работа в колониях и что требуется для адаптации к нормальной жизни тех, кто освободился из мест лишения свободы или еще находится в тюрьмах Эти вопросы также обсудят с чиновниками государственной службы исполнения наказаний и в общественном совете Югры.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова посетила сургутский исправительный центр для осужденных. Это учреждение нового типа, где заключенные, отбывающие наказание за преступления небольшой тяжести, имеют возможность работать и жить вне стен исправительных колоний.

Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев оценит работу властей и бизнеса в адаптации заключенных. Он планирует приехать в Югру 20 сентября. Об этом сообщили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в Югре познакомится с экосистемой поддержки гражданских инициатив в регионе, с опытом взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества по ресоциализации и социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы и освобождающихся из мест лишения свободы», — сказали в департаменте. Фадеев выяснит как организована работа в колониях и что требуется для адаптации к нормальной жизни тех, кто освободился из мест лишения свободы или еще находится в тюрьмах Эти вопросы также обсудят с чиновниками государственной службы исполнения наказаний и в общественном совете Югры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова посетила сургутский исправительный центр для осужденных. Это учреждение нового типа, где заключенные, отбывающие наказание за преступления небольшой тяжести, имеют возможность работать и жить вне стен исправительных колоний.