Губернатору ХМАО показали новый исправительный центр для зэков

Для югорских заключенных оборудовано новое здание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила сургутский исправительный центр для осужденных. Это учреждение нового типа, где заключенные, отбывающие наказание за преступления небольшой тяжести, имеют возможность работать и жить вне стен исправительных колоний, передает корреспондент URA.RU.

Исправительный центр в Сургуте открылся в декабре 2021 года. Заключенные будут работать на заводе строительной компании «Сибпромстрой», а жить в специально оборудованном здании, которое по своему устройству не имеет ничего общего с содержанием заключенных в колониях. «Губернатору были показаны социально-бытовые комнаты, где будут размещаться осужденные. Там осужденные могут приготовить себе пищу, а также постираться, привести себя в порядок. В свободное от работы время осужденные могут по заявлению выйти в город для решения своих социально-бытовых вопросов, либо посетить магазины, культурно-массовые мероприятия», — прокомментировал начальник сургутского изолированного участка УФСИН ХМАО Константин Храмцов.

Кроме того, глава региона посетила домостроительный комбинат, который принадлежит депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку. На предприятии была запущена новая производственная линия, которая позволит увеличить объемы строительства. В ее приобретении бизнесменам помощь оказывал фонд развития Югры. «Порядка 150 тысяч квадратных метров жилья запланировано на этот год. В следующем году 200 тысяч. Вот так планомерно растем», — рассказал Сердюк Комаровой.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО проводила встречу с новым начальником УФСИН Югры Александром Федоровым. Он сменил на этом посту Дмитрия Безруких, который занял аналогичную должность в Ростовской области.

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