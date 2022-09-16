Мэрия Бердянска: убит заммэра ЖКХ Бойко

В микрорайоне Колония в Бердянске был убит заместитель мэра по ЖКХ Олег Бойко вместе со своей женой. Об этом сообщается в официальном канале мэрии города Бердянска.
«У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации города Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — сообщается в официальном telegram-канале Бердянска. «Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются», — добавили в мэрии.
Ранее при взрыве в Бердянске тяжело ранен комендант города Артем Бардин. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что автомобиль Бардина взорвали около городской администрации.
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В микрорайоне Колония в Бердянске был убит заместитель мэра по ЖКХ Олег Бойко вместе со своей женой. Об этом сообщается в официальном канале мэрии города Бердянска. «У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации города Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — сообщается в официальном telegram-канале Бердянска. «Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются», — добавили в мэрии. Ранее при взрыве в Бердянске тяжело ранен комендант города Артем Бардин. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что автомобиль Бардина взорвали около городской администрации.