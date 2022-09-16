Вучич: Европа замерзнет без российского газа

16 сентября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

По словам Вучича, если Европа введет «потолок» цен на российский газ, то Россия интегрирует газ Европы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Если Европа введет «потолок» цен на российский газ, то она замерзнет. С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич. «Введение потребления „потолка“ цен на российский газ может привести к полному потреблению его предложения, в результате чего вся Европа замерзнет», — сообщил Вучич в интервью телеканалу «ТВ Пинк». Президент Сербии также добавил, что если ЕС примет решение о снижении цены из России, то русские интегрируют газ Европы. «После этого цена газа больше не будет иметь значения, [если] у вас его просто нет, вы все замерзаете», — сказал Вучич. Ранее «Газпром» нашел очевидный выход из энергокризиса в Европе. «Запуск „Северного Потока 2“ мог бы решить проблемы с энергией в ЕС», — сообщается в заявлении «Газпрома». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа нашла альтернативу российскому газу. По словам главы ЕК, в Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделения средств на создание рынка водородного топлива в ЕС.

Если Европа введет «потолок» цен на российский газ, то она замерзнет. С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич. «Введение потребления „потолка“ цен на российский газ может привести к полному потреблению его предложения, в результате чего вся Европа замерзнет», — сообщил Вучич в интервью телеканалу «ТВ Пинк». Президент Сербии также добавил, что если ЕС примет решение о снижении цены из России, то русские интегрируют газ Европы. «После этого цена газа больше не будет иметь значения, [если] у вас его просто нет, вы все замерзаете», — сказал Вучич. Ранее «Газпром» нашел очевидный выход из энергокризиса в Европе. «Запуск „Северного Потока 2“ мог бы решить проблемы с энергией в ЕС», — сообщается в заявлении «Газпрома». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа нашла альтернативу российскому газу. По словам главы ЕК, в Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделения средств на создание рынка водородного топлива в ЕС.