«Газпром» нашел очевидный выход из энергокризиса в Европе

«Газпром»: Запуск «Северного Потока 2» мог бы решить проблемы с энергией в Европе
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ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, газпром
Решение «Газпромом» проблем с энергией в Европе вызывает сопротивление европейских лидеров Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы решить проблему поставки газа в Европу. Об этом заявил «Газпром».

«Запуск „Северного Потока 2“ мог бы решить проблемы с энергией в ЕС, но это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков», — передает заявление «Газпрома» «Интерфакс». «Газпром» также отметил, что центр мировой газовой отрасли смещается на восток, который перехватывает мировое промышленное лидерство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, препятствия для запуска «Северного потока» связаны с серьезными техническими проблемами, вызванными санкциями Запада. А президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова запустить газопровод «Северный поток-2» «хоть завтра».

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Запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы решить проблему поставки газа в Европу. Об этом заявил «Газпром». «Запуск „Северного Потока 2“ мог бы решить проблемы с энергией в ЕС, но это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков», — передает заявление «Газпрома» «Интерфакс». «Газпром» также отметил, что центр мировой газовой отрасли смещается на восток, который перехватывает мировое промышленное лидерство. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, препятствия для запуска «Северного потока» связаны с серьезными техническими проблемами, вызванными санкциями Запада. А президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова запустить газопровод «Северный поток-2» «хоть завтра».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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