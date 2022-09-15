«Газпром» нашел очевидный выход из энергокризиса в Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы решить проблему поставки газа в Европу. Об этом заявил «Газпром».
«Запуск „Северного Потока 2“ мог бы решить проблемы с энергией в ЕС, но это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков», — передает заявление «Газпрома» «Интерфакс». «Газпром» также отметил, что центр мировой газовой отрасли смещается на восток, который перехватывает мировое промышленное лидерство.
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Запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы решить проблему поставки газа в Европу. Об этом заявил «Газпром». «Запуск „Северного Потока 2“ мог бы решить проблемы с энергией в ЕС, но это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков», — передает заявление «Газпрома» «Интерфакс». «Газпром» также отметил, что центр мировой газовой отрасли смещается на восток, который перехватывает мировое промышленное лидерство. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, препятствия для запуска «Северного потока» связаны с серьезными техническими проблемами, вызванными санкциями Запада. А президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова запустить газопровод «Северный поток-2» «хоть завтра».