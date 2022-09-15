Депутат Госдумы призвал курганцев возвращаться из Тюмени и Москвы в Петухово

В Петуховском округе открыли новый медпункт

Из больших городов курганцев позвали в Петуховский округ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков от Курганской области призвал курганцев возвращаться из больших городов в Петуховский округ и развивать экономику. Об этом политик заявил 16 сентября во время открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Новое Ильинское, передает корреспондент URA.RU.

«Возвращайте на благодатную петуховскую и новольинскую земли своих детей, будем вместе строить экономику. Нечего им делать в Курганах, Тюменях, Екатеринбургах, Москвах и Санкт-Петербургах. Пусть этот ФАП олицетворит новое будущее», — сказал на церемонии открытия Ильтяков. Политик подчеркнул, что нужно пользоваться федеральной и государственной поддержкой, привлекать инвестиции в округ и развивать экономику.

До открытия медпункта жителям села оказывали медицинскую помощь в здании сельского клуба. В ФАП закупили новое оборудование.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал города Тюмень и Екатеринбург главными центрами притяжения для уезжающих из области жителей. Тогда он отметил, что в небольшом городе невозможно создать «весь набор услуг и учебных заведений», который привлекает курганцев в соседних регионах.