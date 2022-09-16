Пермяк прошел в финал шоу «Поле чудес»

Пермяк подарил Якубовичу сувениры и песню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк Руслан Гусейнов принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале и смог дойти до финала. Передача для пермского зрителя выйдет в эфир 16 сентября вечером.

«В Москве эти средства связи появились в 1909 году. Несмотря на быстро растущую популярность этих средств, дело их внедрения сильно осложнялось из-за краж. О чем идет разговор?», — на этот вопрос предстояло ответить третьей тройке игроков, среди которых и был Руслан Гусейнов. Пермяк сначала назвал верную букву, а потом и все слово — «таксофон», после чего перешел в финал.

В подарок ведущему «Поле Чудес» Леониду Якубовичу пермяк привез сувениры, в том числе и в виде известной надписи «Счастье не за горами». Также Гусейнов исполнил рэп собственного сочинения. Стать супер-финалистом мужчине не удалось, но он не расстроился: «Классная атмосфера, куча эмоций! Послушал маму и вышел в финал. А Леонид Аркадьевич вообще классный».

Ранее в финал шоу «Поле чудес» уже попадала жительница Перми. Татьяна Ерпылева участвовала в программе в начале сентября.