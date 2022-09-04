Пермячка прошла в финал телешоу «Поле чудес»

Бессменный ведущий телепередачи «Поле чудес» — Леонид Якубович Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Перми Татьяна Ерпылева приняла участие в телешоу «Поле чудес» на Первом канале и прошла в финал. Об этом женщина сообщила ни личной страничке в соцсети «Вконтакте».

«Друзья мои, мне посчастливилось участвовать в съемках передачи «Поле Чудес»! Смотрите эфир с моим участием 2 сентября в 19:45 по Первому каналу», — написала женщина. Пермячка участвовала в шоу в третьей тройке игроков. Им предстояло ответить на вопрос: Как в начале прошлого века в России называли мудреное, замысловатое рассуждение». Ерпылева назвала букву первой, но не угадала. Ход вернулся к ней, когда почти все слово было открыто, ответ — «мозголовие».

Ерпылева перешла в финал. Но в этом раунде, ей не удалось назвать ни одной буквы — слово разгадали почти сразу. Тем не менее, пермячка не расстроилась — на шоу ее поддерживали дочь и внуки. Мальчики исполнили в эфире задорные частушки и получили подарки от Леонида Якубовича.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Кунгурского округа Пермского края Ирина Анкудинова выступила на фестивале «Играй гармонь на Черном море» и попала на съемки телепередачи. Программа выйдет в эфир Первого канала в октябре.