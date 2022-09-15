Фильм Ефремова о зоне получил спецприз на челябинском фестивале

Режиссер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на IX кинофестивале «Надежда» документальный фильм столичного актера Михаила Ефремова «Переоценка ценностей» получил спецприз. Работа осужденного артиста получила награду за лучшую режиссуру, но призового места не заняла.

«В своей картине известный актер Михаил Ефремов выступил в качестве режиссера. Его главные герои стали осужденные. Герои картины исповедуются ему на камеру и рассказывают, как попали в тюрьму», — передает сюжет картины сайт 31тв.ру.

По словам представителя жюри и члена совета при президенте по правам человека Евы Меркачевой, Ефремов в своем фильме говорит про то, что общество негативно относится к людям с тюремным опытом. И задача всего кинофестиваля — убрать клеймо «зэка» с человека.

Ефремов спровоцировал в 2020 году ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee он врезался в «Ладу». Водитель «Лады», 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме Ефремова и он получил 7,5 лет лишения свободы.

Полученный Ефремовым спецприз отправят в исправительную колонию № 4 Белгородской области. В этой колонии он сейчас отбывает наказание.