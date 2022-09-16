Жители Молдавии посылают президента в Россию говорить о газе

iData: Жители Молдавии посылают президента в Россию говорить о газе

16 сентября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Большинство жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе 73% жителей Молдавии считают, что президент республики Майя Санду должна поехать на переговоры о газе. Об этом сообщает iData. «73% жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу», — сообщает iData. Такой итог был подведен по результатам опроса. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа замерзнет без российского газа. По его словам, это может произойти, если Европа введет «потолок» цен на газ из России.

73% жителей Молдавии считают, что президент республики Майя Санду должна поехать на переговоры о газе. Об этом сообщает iData. «73% жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу», — сообщает iData. Такой итог был подведен по результатам опроса. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа замерзнет без российского газа. По его словам, это может произойти, если Европа введет «потолок» цен на газ из России.