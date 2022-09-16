Жители Молдавии посылают президента в Россию говорить о газе

iData: Жители Молдавии посылают президента в Россию говорить о газе
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Большинство жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию Фото:
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Газовый кризис в Европе

73% жителей Молдавии считают, что президент республики Майя Санду должна поехать на переговоры о газе. Об этом сообщает iData.

«73% жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу», — сообщает iData. Такой итог был подведен по результатам опроса.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа замерзнет без российского газа. По его словам, это может произойти, если Европа введет «потолок» цен на газ из России.

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73% жителей Молдавии считают, что президент республики Майя Санду должна поехать на переговоры о газе. Об этом сообщает iData. «73% жителей Молдавии считают, что Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу», — сообщает iData. Такой итог был подведен по результатам опроса. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа замерзнет без российского газа. По его словам, это может произойти, если Европа введет «потолок» цен на газ из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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