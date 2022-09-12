Власти Херсонской области заявили, что регион не сдадут ВСУ

По словам Стремоусова, по периметру Херсонской области выстроены линии защиты Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Никто не собирается сдавать Херсон и тем более отступать. С таким заявлением выступил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсон есть и будет русским городом. Никто не собирается сдавать город и тем более отступать. По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Замглавы администрации Херсона также добавил, что в городе Херсоне все спокойно и никакой паники нет.

Ранее Стремоусов рассказал об обстановке в городе, ставшем целью ВСУ. «Херсон находится в полной безопасности, на херсонском направлении все стабильно», — сообщил замглавы ВГА Херсонской области.

Президент России Владимир Путин объявил о российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.