Власти Херсонской области заявили, что регион не сдадут ВСУ

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
По словам Стремоусова, по периметру Херсонской области выстроены линии защиты Фото:

Никто не собирается сдавать Херсон и тем более отступать. С таким заявлением выступил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсон есть и будет русским городом. Никто не собирается сдавать город и тем более отступать. По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Замглавы администрации Херсона также добавил, что в городе Херсоне все спокойно и никакой паники нет.

Ранее Стремоусов рассказал об обстановке в городе, ставшем целью ВСУ. «Херсон находится в полной безопасности, на херсонском направлении все стабильно», — сообщил замглавы ВГА Херсонской области.

Президент России Владимир Путин объявил о российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.

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Никто не собирается сдавать Херсон и тем более отступать. С таким заявлением выступил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Херсон есть и будет русским городом. Никто не собирается сдавать город и тем более отступать. По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Замглавы администрации Херсона также добавил, что в городе Херсоне все спокойно и никакой паники нет. Ранее Стремоусов рассказал об обстановке в городе, ставшем целью ВСУ. «Херсон находится в полной безопасности, на херсонском направлении все стабильно», — сообщил замглавы ВГА Херсонской области. Президент России Владимир Путин объявил о российской спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту территорий и населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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