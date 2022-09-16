Военкор Графчикова разоблачила фейк ВСУ о взятии Киселевки

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Украинских солдат на территории Киселевки нет, сообщает военкор «Известий» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Населенный пункт Киселевка в Херсонской области находится под защитой российских войск. Несмотря на то, что киевская пропаганда заявляет, что поселок взят силами ВСУ, украинских солдат на территории населенного пункта нет. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

«Абсолютно беспрепятственно заезжаем на территорию Киселевки. Над поселковой администрацией — российский триколор. Здесь нет военных объектов, только мирное население, которое каждый день украинские боевики подвергают обстрелам», — сообщает Графчикова Пятому каналу.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что ВСУ якобы освободили село Киселевка Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что не сдадут регион ВСУ. Он заявил, что Херсон есть и будет русским городом.

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Населенный пункт Киселевка в Херсонской области находится под защитой российских войск. Несмотря на то, что киевская пропаганда заявляет, что поселок взят силами ВСУ, украинских солдат на территории населенного пункта нет. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Натали Графчикова. «Абсолютно беспрепятственно заезжаем на территорию Киселевки. Над поселковой администрацией — российский триколор. Здесь нет военных объектов, только мирное население, которое каждый день украинские боевики подвергают обстрелам», — сообщает Графчикова Пятому каналу. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что ВСУ якобы освободили село Киселевка Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что не сдадут регион ВСУ. Он заявил, что Херсон есть и будет русским городом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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