Свердловчанка, попавшая после смерти отца в детдом, нашла тетю спустя 44 года. Видео

17 сентября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Девушка потеряла связь с родственниками в 1980-х годах, когда была еще маленьким ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Асбеста (Свердловская область) Карина Филиппова, попавшая в детский дом после смерти отца в 1988-м году, нашла родственников спустя 44 года. Историю свердловчанки рассказали в передаче «Жди меня» на телеканале НТВ. «Мне было 6-7 лет, когда умер отец. Были еще младшие сестра и брат. После его смерти мать таскала нас по грязным квартирам, потом отвезла к своей матери в деревню. Та тоже любила выпить, могла уйти на неделю и запереть нас дома, мы сидели голодные. Помню, мы на троих поделили соленый огурец, который уже покрылся плесенью. Соседи видели, что происходит, и позвонили в опеку. Брата с сестрой отправили в детский дом в Свердловск, а меня — в школу-интернат в Асбесте», — рассказала Карина Филиппова. Девушка пыталась найти родственников своего отца, а также младших брата и сестру. В 2004 году она оставляла заявку на сайте передачи «Жди меня». Параллельно Карину искала сестра отца, с которой пропала связь в 1980-м году. Мужчина поссорился с родственниками и долгое время не общался с ними. И лишь после его смерти родные начали искать его детей. Теперь Карина Филиппова надеется найти брата и сестру.

Жительница Асбеста (Свердловская область) Карина Филиппова, попавшая в детский дом после смерти отца в 1988-м году, нашла родственников спустя 44 года. Историю свердловчанки рассказали в передаче «Жди меня» на телеканале НТВ. «Мне было 6-7 лет, когда умер отец. Были еще младшие сестра и брат. После его смерти мать таскала нас по грязным квартирам, потом отвезла к своей матери в деревню. Та тоже любила выпить, могла уйти на неделю и запереть нас дома, мы сидели голодные. Помню, мы на троих поделили соленый огурец, который уже покрылся плесенью. Соседи видели, что происходит, и позвонили в опеку. Брата с сестрой отправили в детский дом в Свердловск, а меня — в школу-интернат в Асбесте», — рассказала Карина Филиппова. Девушка пыталась найти родственников своего отца, а также младших брата и сестру. В 2004 году она оставляла заявку на сайте передачи «Жди меня». Параллельно Карину искала сестра отца, с которой пропала связь в 1980-м году. Мужчина поссорился с родственниками и долгое время не общался с ними. И лишь после его смерти родные начали искать его детей. Теперь Карина Филиппова надеется найти брата и сестру.