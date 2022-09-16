В Перми при пожаре в многоэтажке погиб человек, двоих удалось спасти

17 сентября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в ночь с 16 на 17 сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При пожаре в многоэтажном доме в Перми погиб человек. Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Леонова поступило 16 сентября в 23.29. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. «В комнате одной из квартир, расположенной на шестом этаже девятиэтажного жилого дома, происходило открытое горение. Пожарными из горящей квартиры по лестничным маршам при помощи спасательных устройств спасены два человека: мужчина и женщина. Площадь горения составила 10 квадратных метров. В результате пожара имеется погибший», — пояснили в ведомстве. Сотрудники управления сейчас проводят комплекс проверочных мероприятий. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Ранее в Перми 70 человек эвакуировались из-за возгорания в краевой клинической стоматологической поликлинике. Тогда в результате пожара никто не пострадал. Также URA.RU сообщало, что пожарные спасли 14 человек при возгорании в многоквартирном доме по улице Сеченова 11 сентября.

При пожаре в многоэтажном доме в Перми погиб человек. Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Леонова поступило 16 сентября в 23.29. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. «В комнате одной из квартир, расположенной на шестом этаже девятиэтажного жилого дома, происходило открытое горение. Пожарными из горящей квартиры по лестничным маршам при помощи спасательных устройств спасены два человека: мужчина и женщина. Площадь горения составила 10 квадратных метров. В результате пожара имеется погибший», — пояснили в ведомстве. Сотрудники управления сейчас проводят комплекс проверочных мероприятий. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Ранее в Перми 70 человек эвакуировались из-за возгорания в краевой клинической стоматологической поликлинике. Тогда в результате пожара никто не пострадал. Также URA.RU сообщало, что пожарные спасли 14 человек при возгорании в многоквартирном доме по улице Сеченова 11 сентября.