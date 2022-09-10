В Перми огнеборцы спасли 14 человек при пожаре в жилом доме

При пожаре в одном из многоквартирных домов Перми спасатели эвакуировали 14 человек

В жилом доме на 1 этаже загорелся электрощит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные спасли 14 человек при возгорании в многоквартирном доме в Перми по ул. Сеченова. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба МЧС Пермского края.

«11 сентября 2022 года в 5:07 диспетчеру поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. К месту возникновения пожара были оперативно направлены 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Было установлено, что произошло возгорание электрощита на первом этаже дома. Из-за сильной плотности дыма люди выходили на балконы и спасались там от него», — сообщают в пресс-службе.

Прибыв на место, огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации людей, проживающих в подъезде с загоревшимся электрощитом. Пожарным удалось вывести в безопасную зону 14 человек, а до их прибытия самостоятельно эвакуировались еще 7 человек. «Локализация пожара произошла в 5:46, а полностью ликвидировать его удалось в 6:06», — уточняет МЧС Пермского края. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

Ранее в Перми горел частный дом. Для его ликвидации было направлено 5 единиц техники.