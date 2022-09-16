Пожарным потребовалось 10 минут для полной ликвидации возгорания (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане вблизи заправки у ТРЦ «ГиперСити» загорелся легковой автомобиль. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев, который заснял происходящее на видео.

«Горит автомобиль на заправке возле „ГиперСити“. На дорогу валит черный дым», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что инцидент с возгоранием легкового автомобиля произошел днем 17 сентября. Уже через десять минут после прибытия спасателей пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На месте работали две единицы техники и девять человек личного состава. В министерстве подчеркнули, что угроза АЗС отсутствует. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех причин произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Макушинском районе Курганской области было остановлено движение из-за загоревшейся автоцистерны. Кадры с места происшествия появились в соцсети.