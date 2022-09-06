На федеральной трассе в Курганской области загорелся грузовик
На федеральной трассе «Иртыш» в Макушинском районе остановлено движение из-за загоревшейся автоцистерны. Кадры с места происшествия появились в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте»
«Не доезжая поворота на Коновалово (Макушинский район). Бензовоз горит», — пишет с места событий приславший видео пользователь соцсети. На видео в небо поднимается большой столп огня из горящей машины. Движение в обе стороны временно остановлено.
Редакция URA.RU сделала запрос в УМВД области о происходящем на федеральной автодороге. В ведомстве пообещали дать ответ позднее.
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