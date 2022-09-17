Шольц назвал дружескими разговоры с Путиным

17 сентября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

13 сентября Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разговоры канцлера Германии Олаф Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным всегда были в дружеском тоне, даже если лидеры стран имели разную точку зрения на один и тот же вопрос. Такое заявление сделал немецкий лидер. «Если я обобщу все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то, безусловно, были движения. Они просто не были очень далеко идущими, в то же время мы остаемся дружелюбными, даже при совершенно разных взглядах на вопрос», — сказал канцлер в интервью Deutschlandfunk. 13 сентября Шольц провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и озабоченности России в связи с несбалансированной географией поставок украинского зерна, пишет RT. Ранее немецкий лидер заявил о желании и дальше продолжать конструктивные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, отмечает телеканал 360. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие. Однако в сентябре Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что отказ Берлина может быть связан с определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» Германии, сообщает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разговоры канцлера Германии Олаф Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным всегда были в дружеском тоне, даже если лидеры стран имели разную точку зрения на один и тот же вопрос. Такое заявление сделал немецкий лидер. «Если я обобщу все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то, безусловно, были движения. Они просто не были очень далеко идущими, в то же время мы остаемся дружелюбными, даже при совершенно разных взглядах на вопрос», — сказал канцлер в интервью Deutschlandfunk. 13 сентября Шольц провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и озабоченности России в связи с несбалансированной географией поставок украинского зерна, пишет RT. Ранее немецкий лидер заявил о желании и дальше продолжать конструктивные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, отмечает телеканал 360. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие. Однако в сентябре Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что отказ Берлина может быть связан с определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» Германии, сообщает Пятый канал.