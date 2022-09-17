Шольц назвал дружескими разговоры с Путиным

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
13 сентября Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разговоры канцлера Германии Олаф Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным всегда были в дружеском тоне, даже если лидеры стран имели разную точку зрения на один и тот же вопрос. Такое заявление сделал немецкий лидер.

«Если я обобщу все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то, безусловно, были движения. Они просто не были очень далеко идущими, в то же время мы остаемся дружелюбными, даже при совершенно разных взглядах на вопрос», — сказал канцлер в интервью Deutschlandfunk.

13 сентября Шольц провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и озабоченности России в связи с несбалансированной географией поставок украинского зерна, пишет RT. Ранее немецкий лидер заявил о желании и дальше продолжать конструктивные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, отмечает телеканал 360.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие. Однако в сентябре Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что отказ Берлина может быть связан с определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» Германии, сообщает Пятый канал.

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Разговоры канцлера Германии Олаф Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным всегда были в дружеском тоне, даже если лидеры стран имели разную точку зрения на один и тот же вопрос. Такое заявление сделал немецкий лидер. «Если я обобщу все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то, безусловно, были движения. Они просто не были очень далеко идущими, в то же время мы остаемся дружелюбными, даже при совершенно разных взглядах на вопрос», — сказал канцлер в интервью Deutschlandfunk. 13 сентября Шольц провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и озабоченности России в связи с несбалансированной географией поставок украинского зерна, пишет RT. Ранее немецкий лидер заявил о желании и дальше продолжать конструктивные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, отмечает телеканал 360. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие. Однако в сентябре Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что отказ Берлина может быть связан с определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» Германии, сообщает Пятый канал.
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