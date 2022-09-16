В ЯНАО охранник избил мужчину в торговом центре. Видео

В Новом Уренгое охранник ЧОО «Восток» подрался с мужчиной

17 сентября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое в ТЦ «Солнечный» охранник подрался с мужчиной (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудник ЧОО «Восток» набросился с кулаками на мужчину. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой». «В торговом центре „Солнечный“ между мужчинами разгорелся конфликт, который привел к драке. Один из участников драки — сотрудник ЧОО „Восток“», — сообщается в Telegram. Для уточнения подробностей корреспондент URA.RU направил запрос руководству охранного предприятия и в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о драке в Салехарде. Продавец магазина «Пятерочка» применил к покупателю физическую силу. Видео: telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой»

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудник ЧОО «Восток» набросился с кулаками на мужчину. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой». «В торговом центре „Солнечный“ между мужчинами разгорелся конфликт, который привел к драке. Один из участников драки — сотрудник ЧОО „Восток“», — сообщается в Telegram. Для уточнения подробностей корреспондент URA.RU направил запрос руководству охранного предприятия и в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о драке в Салехарде. Продавец магазина «Пятерочка» применил к покупателю физическую силу. Видео: telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой»