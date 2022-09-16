16 сентября 2022
15 сентября 2022

В ЯНАО охранник избил мужчину в торговом центре. Видео

В Новом Уренгое охранник ЧОО «Восток» подрался с мужчиной
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое в ТЦ «Солнечный» охранник подрался с мужчиной (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудник ЧОО «Восток» набросился с кулаками на мужчину. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой».

«В торговом центре „Солнечный“ между мужчинами разгорелся конфликт, который привел к драке. Один из участников драки — сотрудник ЧОО „Восток“», — сообщается в Telegram.

Для уточнения подробностей корреспондент URA.RU направил запрос руководству охранного предприятия и в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о драке в Салехарде. Продавец магазина «Пятерочка» применил к покупателю физическую силу.

Видео: telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой»

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудник ЧОО «Восток» набросился с кулаками на мужчину. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой». «В торговом центре „Солнечный“ между мужчинами разгорелся конфликт, который привел к драке. Один из участников драки — сотрудник ЧОО „Восток“», — сообщается в Telegram. Для уточнения подробностей корреспондент URA.RU направил запрос руководству охранного предприятия и в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о драке в Салехарде. Продавец магазина «Пятерочка» применил к покупателю физическую силу. Видео: telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой»
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