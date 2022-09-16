В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудник ЧОО «Восток» набросился с кулаками на мужчину. Об этом сообщает telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой».
«В торговом центре „Солнечный“ между мужчинами разгорелся конфликт, который привел к драке. Один из участников драки — сотрудник ЧОО „Восток“», — сообщается в Telegram.
Для уточнения подробностей корреспондент URA.RU направил запрос руководству охранного предприятия и в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало о драке в Салехарде. Продавец магазина «Пятерочка» применил к покупателю физическую силу.
Видео: telegram-канал «Импульс Севера | Новый Уренгой»
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