Продавец «Пятерочки» применил физическую силу на крыльце магазина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) продавец из «Пятерочки» применил физическую силу по отношению к покупателю. Об этом сообщает группа «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Какие добродушные сотрудники „Пятерочки“. Продавец начал вести себя агрессивно и угрожал забить до смерти», — сообщается в соцсети.

Реакция на действия продавца у пользователей разная. «Как-то заходила в магазин, этот продавец орал на весь зал на покупательницу. Удивляюсь, что он там еще работает», — написала пользователь под ником No Name. «Данный представитель магазина всегда ведет себя адекватно», — сообщила Динара Шуляковская. «А что это сотрудники оборзели? А народ не оборзел? Воруют без зазрения совести», — спросила Светлана Гречанюк.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании «X5 Grоup», к которой относится брэнд «Пятерочка», а также в администрацию Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Лабытнанги пожаловались на обсчет покупателей в сетевых магазинах. Причиной этого может быть несоответствие выложенных товаров и расположенных под ним ценников.

Видео: «Подслушано в Салехарде», Вк